Журналист The Athletic рассказал, каким видит будущее Бадди Хилда после ухода из «Индианы»

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Зак Харпер высказался по поводу будущего атакующего защитника «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилда, который, как ожидается, в скором времени будет обменян.

«Я не могу точно сказать, сколько команд пытается приобрести его и дать ему 100 с лишним миллионов долларов в течение четырёх лет, если Хилд, конечно, на это рассчитывает. Но я не думаю, что это ужасная идея — заполучить его и предлагать ему такой долгосрочный контракт», — заявил Харпер в эфире Whitey & Watkins with Zakariah.

Напомним, «Индиана» и 30-летний баскетболист договорились о том, что «Пэйсерс» начнут поиск новой команды для Хилда через обмен. Отмечается, что команда из Индианаполиса и защитник не смогли достигнуть соглашения по поводу продления контракта.

В минувшем регулярном сезоне шестой номер драфта 2016 года принял участие в 80 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, делая пять подборов и 2,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 42,5.