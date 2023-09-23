Андрей Воронцевич — после победы над УНИКСом: уверенность в «Пари НН» растёт с каждым днём

Баскетболист «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич прокомментировал победу нижегородской команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ над действующим чемпионом России казанским УНИКСом.

«Удивили ли мы сегодня УНИКС? Думаю, нет. Мы до этого сыграли два контрольных матча. В обоих «Нижний» уступил, но разница была всего восемь-девять очков. А тут ещё новички у нас добавились: Алекс Новакович, получивший небольшую травму, и ещё один парень, Брайан Аллен. Сыгрываемся, с каждым днём начинаем лучше друг друга понимать.

Мы вместе чуть больше месяца, полное взаимопонимание впереди, для погружения в систему этого времени мало. Но запал уже чувствуется, мощно поддерживаем друг друга со скамейки, мне такое нравится. «Нижний» каждый год обновляется, хотя есть и старожилы: Бабурин, Ганькевич, Стребков. Чадов, Беленицкий. Все добавляют, представляете? Почти каждый забивает, это прелесть! Уверенность растёт с каждым днём. Победили сегодня, и это прекрасно», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».