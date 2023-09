Бывший игрок НБА Тёрнер предложил «Мемфису» переехать в Нэшвилл

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эван Тёрнер предложил команде «Мемфис Гриззлиз» переехать в другой город.

«Я переместил бы команду в Нэшвилл. Уберите «Гриззлиз» из Мемфиса и поместите команду в Нэшвилл», – заявил Тёрнер в подкасте The Old Man & The Three.

Отметим, что последним клубом в НБА, который сменил город, был «Бруклин Нетс» в 2012 году. Команда переехала из Нью-Джерси в Нью-Йорк.

Напомним, команда «Мемфис Гриззлиз» изначально называлась «Ванкувер Гриззлиз» и присоединилась к НБА в 1995 году. Лишь в 2001 году клуб переехал в Мемфис. Нэшвилл находится в штате Теннесси, как и Мемфис.

В прошлом сезоне НБА «Мемфис» завершил регулярный чемпионат на втором месте, однако уступил в первом раунде плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.