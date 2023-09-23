Форвард «Зенита» Карасёв: россиян знаем как облупленных, а игра с иностранцами — опыт

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о матчах команды с иностранными соперниками.

Отметим, вчера, 22 сентября, «Зенит» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ обыграл турецкий «Бешикташ» со счётом 72:69.

«Так или иначе, это другой опыт. Российских-то соперников знаем как облупленных. Игроки переходят из клуба в клуб, но тренеры в основном одни и те же, поэтому изучили их тактики, защиту и так далее. А тут приехали команды со стороны, у них не всё знакомо.

Мы играли с «Эфесом» и «Фенербахче» во время предсезонных сборов, тоже новизна. И уровень солидный, как в Евролиге. Встретиться с такими клубами — большой опыт. «Бешикташ», например, исповедует агрессивный баскетбол на грани фола, и это очень помогает нам в собственном становлении», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».