Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэмьен Лиллард: я ударил коленом Стива Нэша, и его карьера закончилась

Дэмьен Лиллард: я ударил коленом Стива Нэша, и его карьера закончилась
Дэмьен Лиллард
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал о том, что он, вероятно, нанёс тяжёлую травму известному в прошлом баскетболисту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадцу Стиву Нэшу, в связи с которой карьера игрока в скором времени завершилась.

«Мы с Нэшем столкнулись друг с другом, и после этого он завершил свою карьеру из-за травмы ноги. На самом деле я случайно ударил его коленом, просто столкновение, и на этом его карьера закончилась… Я чувствовал себя плохо, братан, но, думаю, всё закончилось тем, что я стукнул его коленом. Я бежал на полной скорости и задел его ногу сбоку», – приводит слова Лилларда Fadeaway World.

Напомним, Нэш провёл в НБА 18 сезонов, в которых успел поиграть за «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Материалы по теме
«Один из моих любимых игроков». Стив Нэш — о Шее Гилджесе-Александре
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android