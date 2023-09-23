Дэмьен Лиллард: я ударил коленом Стива Нэша, и его карьера закончилась

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал о том, что он, вероятно, нанёс тяжёлую травму известному в прошлом баскетболисту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадцу Стиву Нэшу, в связи с которой карьера игрока в скором времени завершилась.

«Мы с Нэшем столкнулись друг с другом, и после этого он завершил свою карьеру из-за травмы ноги. На самом деле я случайно ударил его коленом, просто столкновение, и на этом его карьера закончилась… Я чувствовал себя плохо, братан, но, думаю, всё закончилось тем, что я стукнул его коленом. Я бежал на полной скорости и задел его ногу сбоку», – приводит слова Лилларда Fadeaway World.

Напомним, Нэш провёл в НБА 18 сезонов, в которых успел поиграть за «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».