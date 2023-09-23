Игрок «Зенита» Карасёв: главные заготовки оставим до начала регулярки Единой лиги ВТБ

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал подготовку к Суперкубку Единой лиги ВТБ и рассказал об отношении команды к турниру.

«Какой процент мощности планируем показать в Суперкубке? Главные заготовки, думаю, мы придержим до начала регулярного чемпионата, однако в самоотдаче и желании близки к 100%. У нас сегодня не играл (Адриен) Морман, но и (Андрей) Зубков классно всё исполнил. Много новых легионеров и русских пришло в межсезонье, ребята вкатываются. В целом очень приятная атмосфера.

Серьёзное ли у нас отношение к Суперкубку? Он включён в список официальных турниров. Для нас Кубок Кондрашина и Белова тоже таким был, ко всем матчам относимся ответственно, с самоотдачей. Тренер не даёт расслабиться, да и за 5–8-е места играть не хочется. Вспоминаю международные турниры: проиграл в четвертьфинале — в утешительных матчах настрой уже не тот, руки опускаются», – приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Отметим, что вчера, 22 сентября, «Зенит» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ обыграл турецкий «Бешикташ» со счётом 72:69.

Сегодня, 23 сентября, «Зенит» в полуфинале Суперкубка сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча начнётся в 20:00 мск.