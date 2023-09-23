Андре Игуодала — об опеке Уэйда: провёл лучший матч в защите, а он набрал больше 40 очков
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала рассказал, как защищался против известного атакующего защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда в его расцвете сил.
«У меня был один из лучших матчей в защите, а у него (у Дуэйна Уэйда) было около 40 с чем-то очков. Он забил всего 5 из 24 бросков. Но при этом реализовал примерно 23 из 24 с линии штрафного броска. Это было безумие!
Уэйд был наедине со своей гравитацией. А потом, как только он избавлялся от защитника на мяче, вы просто не могли его остановить», — сказал Игуодала в подкасте The Old Man & The Three.
Напомним, Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит». Баскетболист выигрывал титул в 2006, 2012 и 2013 годах.
Слова Уэйда о Леброне:
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