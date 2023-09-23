Экс-игрок ЦСКА Хайнс заявил, что этот сезон может стать для него последним в карьере

Бывший центровой ЦСКА американец Кайл Хайнс, который сейчас выступает за итальянский клуб «Милан», рассказал о возможном окончании своей карьеры после завершения сезона-2023/2024.

«В конечном счёте это может стать последним сезоном в моей карьере. Я не уверен, но не так уж много американских игроков, которым 35-36 лет, и они всё ещё играют на таком уровне.

Это естественная мысль, поскольку я становлюсь старше, особенно после того, как вижу, что некоторые из моих сверстников начинают уходить и брать на себя новые роли.

Я люблю выигрывать трофеи со своими товарищами по команде и проходить через взлёты и падения, которые приводят к этим последним моментам. Это то, что мне нравится больше всего», — приводит слова Хайнса BasketNews.