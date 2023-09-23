Леброн Джеймс обратился к болельщикам, которые не видели его игру за «Майами»

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, ранее выступавший за «Майами Хит», обратился к поклонникам, которые не видели его игры за команду из штата Флорида. Джеймс прокомментировал видеоролик, в котором собрана подборка его лучших моментов в джерси «Майами».

«Мне жаль тех, кто скучает по этим моментам! Извините, ребята», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

Леброн Джеймс выступал за «Майами Хит» с 2010 по 2014 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом НБА. Ещё по одному чемпионству он завоевал, выступая за «Кливленд Кавальерс» и нынешнюю команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

В течение четырёх сезонов в «Майами Хит» Джеймс в среднем за игру набирал 26,9 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 6,7 результативной передачи.