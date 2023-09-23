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Бывший напарник Леброна Джеймса рассказал забавную историю об их выездной игре

Бывший напарник Леброна Джеймса рассказал забавную историю об их выездной игре
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Ричард Джефферсон, выступавший вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс» с 2015 по 2017 год, рассказал занимательную историю, которая произошла со звёздным игроком и его партнёрами по команде во время одного из выездов на гостевую игру.

«У нас была игра в полдень или в два часа дня в Филадельфии, мы закончили к трём-четырём, примерно так. Мы подумали, у нас есть целый день и вся ночь, почему бы не поехать на поезде оттуда. Мы можем быть в Нью-Йорке к семи, поужинать, выпить и вернуться домой.

Мы столкнулись с задержками на железной дороге, в результате чего задержались по пути в Нью-Йорк. Нас должны были отвезти на машинах ночью. Мы садимся в машину. Я, Брон [Леброн Джеймс], Кей [Фелдер], Тристан [Томпсон] и Кевин [Лав]. Я сижу на заднем сиденье этого фургона, и внезапно мы смотрим на Кея, и такие: «Эй, ты в порядке, чувак?» Кей такой: «Я плохо себя чувствую». На улице разгар зимы, наверное, градусов -12. Его начинает тошнить по всему фургону. Я думаю, что его рвёт прямо на Кевина. Брон подходит к водителю и говорит: «Не останавливайся». Мы едем по шоссе в разгар зимы и опускаем окна, влетает холодный воздух. Итак, мы находимся между смертью от холода и запахом рвоты и похмельем в пять часов утра», — рассказал Джефферсон в подкасте Road Trippin.

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