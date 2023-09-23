Кайл Хайнс: НБА — это шашки, а Европа — шахматы

Бывший баскетболист московского ЦСКА, с которым он дважды побеждал в Евролиге, американец Кайл Хайнс в интересной манере сравнил уровень игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игроков, выступающих в европейском бакскетболе.

«Я бы сказал, что НБА — это шашки, а Европа — шахматы», — сказал Хайнс в интервью Basket News.

Кайл Хайнс выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года, но не был выбран. На сегодняшний день американец является игроком БК «Олимпия» (Милан). Помимо ЦСКА, Хайнс дважды становился чемпионом Евролиге с греческим «Олимпиакосом»: в 2012 и 2013 году. На его счету также три титула лучшего оборонительного игрока Евролиги, последний — в 2022 году, когда в среднем за игру он набирал 5,5 очков, совершал 3,6 подбора и отдавал 1,5 результативные передачи