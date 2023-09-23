Кристиан Вуд прокомментировал воссоединение с Энтони Дэвисом

27-летний американский баскетболист Кристиан Вуд, присоединившийся в межсезонье к «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал об адаптации в команде и прокомментировал воссоединение вместе с Энтони Дэвисом, с которым они играли в «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Всё работает. Я здесь, чтобы сделать всё, что необходимо команде. Думаю, что мы с ним вместе будем сумасшедшей парой. Я уже несколько раз упоминал, что Энтони Дэвис был моим любимым игроком, за которым я наблюдал. Он всегда был моим любимым игроком. Парень, игру которого я изучал и знаю его стиль. Думаю, у нас много общего, так что всё будет здорово», — приводит слова Вуда Spectrum SportsNet.

В сезоне-2018/2019, когда Вуд и Дэвис играли вместе, «Нью-Орлеан Пеликанс» не смог выйти в плей-офф и занял 13-е место в Западной конференции.