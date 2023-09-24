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Уэйд ответил на вопрос, заслуживает ли Ховард быть в списке 75 лучших игроков в истории

Уэйд ответил на вопрос, заслуживает ли Ховард быть в списке 75 лучших игроков в истории
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Члена Зала слава баскетбола, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд выразил мнение, что центровой Дуайт Ховард должен находиться в списке 75 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Должен ли он находиться в топ-75? 1000%. Он выводил «Орландо» в финал НБА. Конечно, всё это субъективно, так как в этот список можно отобрать много парней. Но когда мы говорим о лучших игроках за последние 25 лет, сколько раз Ховард там упоминался?» — сказал Уэйд во время подкаста Club Shay Shay.

Отметим, что перед началом регулярного сезона 2021/2022 НБА обнародовала своего рода официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. Дуайт Ховард не оказался в этом списке — в силу этого споры и дискуссии продолжаются и по сей день.

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