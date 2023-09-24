Уэйд ответил на вопрос, заслуживает ли Ховард быть в списке 75 лучших игроков в истории
Поделиться
Члена Зала слава баскетбола, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд выразил мнение, что центровой Дуайт Ховард должен находиться в списке 75 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Должен ли он находиться в топ-75? 1000%. Он выводил «Орландо» в финал НБА. Конечно, всё это субъективно, так как в этот список можно отобрать много парней. Но когда мы говорим о лучших игроках за последние 25 лет, сколько раз Ховард там упоминался?» — сказал Уэйд во время подкаста Club Shay Shay.
Отметим, что перед началом регулярного сезона 2021/2022 НБА обнародовала своего рода официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. Дуайт Ховард не оказался в этом списке — в силу этого споры и дискуссии продолжаются и по сей день.
Слова Уэйда о Леброне:
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
03:26
-
02:57
-
01:21
-
00:30
- 23 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
21:13
-
20:08
-
19:53
-
19:06
-
18:20
-
18:12
-
17:49
-
16:48
-
16:17
-
16:00
-
15:51
-
15:19
-
14:29
-
14:18
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:18
-
10:59
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
09:00
Партнерский контент