Уэйд ответил на вопрос, заслуживает ли Ховард быть в списке 75 лучших игроков в истории

Члена Зала слава баскетбола, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд выразил мнение, что центровой Дуайт Ховард должен находиться в списке 75 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Должен ли он находиться в топ-75? 1000%. Он выводил «Орландо» в финал НБА. Конечно, всё это субъективно, так как в этот список можно отобрать много парней. Но когда мы говорим о лучших игроках за последние 25 лет, сколько раз Ховард там упоминался?» — сказал Уэйд во время подкаста Club Shay Shay.

Отметим, что перед началом регулярного сезона 2021/2022 НБА обнародовала своего рода официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. Дуайт Ховард не оказался в этом списке — в силу этого споры и дискуссии продолжаются и по сей день.