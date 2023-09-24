Инсайдер рассказал, каких игроков «Торонто» готов отдать «Портленду» в гонке за Лиллардом

Инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер в своём последнем материале по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда рассказал, каких игроков «Торонто Рэпторс» может предложить взамен, если «Портленду» не удастся договориться с «Майами Хит».
Ранее сообщалось, что «Торонто» и «Чикаго Буллз» являются командами из Восточной конференции, претендующими на звёздного игрока, помимо «Майами».
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Фишер сообщил, что руководство канадского клуба вряд ли отдаст таких игроков, как Скотти Барнс и Паскаль Сиакам. Более того, в «Рэпторс» готовы обменять новичка Грейди Дика и форварда О Джи Ануноби.
Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
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