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Инсайдер рассказал, каких игроков «Торонто» готов отдать «Портленду» в гонке за Лиллардом

Инсайдер рассказал, каких игроков «Торонто» готов отдать «Портленду» в гонке за Лиллардом
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Инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер в своём последнем материале по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда рассказал, каких игроков «Торонто Рэпторс» может предложить взамен, если «Портленду» не удастся договориться с «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что «Торонто» и «Чикаго Буллз» являются командами из Восточной конференции, претендующими на звёздного игрока, помимо «Майами».

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Фишер сообщил, что руководство канадского клуба вряд ли отдаст таких игроков, как Скотти Барнс и Паскаль Сиакам. Более того, в «Рэпторс» готовы обменять новичка Грейди Дика и форварда О Джи Ануноби.

Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

Ситуация с Лиллардом:
Лояльность в НБА окончательно умерла. Дэмьен Лиллард попросил «Портленд» обменять его
Лояльность в НБА окончательно умерла. Дэмьен Лиллард попросил «Портленд» обменять его
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