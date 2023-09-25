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Риверс объяснил, почему кандидатов на DPOY должны охотнее рассматривать среди защитников

Риверс объяснил, почему кандидатов на DPOY должны охотнее рассматривать среди защитников
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Атакующий защитник и свободный агент Остин Риверс в рамках подкаста известного журналиста Билла Симмонса предположил, что кандидаты на награду лучшему оборонительному игроку (DPOY) должны рассматриваться и среди защитников и вингов.

«Когда речь заходит о регулярных матчах, можно заметить, что большая часть набранных очков генерируется защитниками и вингами. Почему бы не давать награду лучшему оборонительному игроку именно тем игрокам, которые постоянно защищаются против таких ребят? Будто эта награда обязательно должна идти к бигменам. Защищаться, например, против Стефена Карри или Кайри Ирвинга — это самая тяжёлая работа», — поделился Риверс.

Отметим, что последним защитником, который по итогам регулярного чемпионата получил награду DPOY, был Маркус Смарт, выступающий на позиции разыгрывающего, в сезоне-2021/2022. Смарт является единственным игроком в XXI веке, удостоившимся этой награды.

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