Риверс объяснил, почему кандидатов на DPOY должны охотнее рассматривать среди защитников

Атакующий защитник и свободный агент Остин Риверс в рамках подкаста известного журналиста Билла Симмонса предположил, что кандидаты на награду лучшему оборонительному игроку (DPOY) должны рассматриваться и среди защитников и вингов.
«Когда речь заходит о регулярных матчах, можно заметить, что большая часть набранных очков генерируется защитниками и вингами. Почему бы не давать награду лучшему оборонительному игроку именно тем игрокам, которые постоянно защищаются против таких ребят? Будто эта награда обязательно должна идти к бигменам. Защищаться, например, против Стефена Карри или Кайри Ирвинга — это самая тяжёлая работа», — поделился Риверс.
Отметим, что последним защитником, который по итогам регулярного чемпионата получил награду DPOY, был Маркус Смарт, выступающий на позиции разыгрывающего, в сезоне-2021/2022. Смарт является единственным игроком в XXI веке, удостоившимся этой награды.
- 25 сентября 2023
-
01:04
-
00:16
- 24 сентября 2023
-
23:44
-
23:20
-
22:18
-
21:39
-
20:51
-
20:02
-
19:43
-
18:52
-
18:36
-
18:03
-
17:27
-
16:58
-
16:33
-
16:03
-
15:52
-
15:02
-
14:25
-
14:06
-
13:57
-
13:14
-
12:51
-
12:10
-
11:43
-
11:05
-
11:02
-
10:26
-
10:08
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:21
-
07:07