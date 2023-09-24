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Станет ли «Зенит» двукратным победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ?

Станет ли «Зенит» двукратным победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ?
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Сегодня, 24 сентября, состоится последний игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ. Главным событием дня станет финал турнира, в котором столкнутся «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Петербургская команда является победителем Суперкубка 2022 года. Смогут ли сине-бело-голубые повторить свой успех? Хотим знать ваше мнение.

На своём пути «Зенит» в четвертьфинале обыграл «Бешикташ» (72:69), а затем разгромил «Пари Нижний Новгород» в полуфинале (86:61). В свою очередь, «Локомотив» сначала оказался сильнее в овертайме с ЦСКА (100:98), а затем одержал победу в матче с «Фенербахче» (105:89).

Прямую трансляцию матчей за 7-е и 5-е место вы можете увидеть на OKKO. Матч за 3-е место пройдёт на телеканале «Матч! Игра», а финал — на «Матч! Страна». На «Чемпионате» выйдет обзор игрового дня с фоторепортажем.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Календарь
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Турнирная таблица
Анонс матчей:
Суперкубок: ЦСКА, «Зенит», «Локо», МБА, УНИКС и «Пари НН» против турецких клубов
Суперкубок: ЦСКА, «Зенит», «Локо», МБА, УНИКС и «Пари НН» против турецких клубов
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