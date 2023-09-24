Александр Секулич: главный секрет «Локомотива-Кубань» — командная химия

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о главных причинах успеха команды после выхода в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Все игроки, которые выходили на паркет, набирали очки? Это означает, что у нас получается командная игра. Главной силой «Локо» в данный момент я считаю химию — налаженные взаимодействия и самоотверженная поддержка партнёров помогают нам обыгрывать соперников уровня «Фенербахче». А то, что никто в итоге не уходит с нулём в графе «набранные очки» — приятное следствие.

Кого предпочитаю видеть в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — «Зенит» или «Пари НН»? Это финал! Кто бы из этой пары в него ни вышел, матч будет очень сложным. Так что особой разницы не вижу. Для нас всё будет зависеть от того, как сыграем мы, как будем выкладываться, как станем реагировать на разные игровые ситуации», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, в полуфинале Суперкубка «Локомотив-Кубань» обыграл турецкий «Фенербахче» со счётом 105:89. В финале краснодарской команде будет противостоять санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт сегодня, 24 сентября, в 20:00 мск.