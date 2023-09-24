Менеджер «Вулвз» — об аренде Артурса Жагарса: творился полный хаос

Генеральный менеджер литовского «Вулвз» Алгимантас Брузас рассказал о том, как команде удалось заполучить одно из открытий прошедшего чемпионата мира по баскетболу — 2023 латыша Артурса Жагарса, который помог своей сборной Латвии отлично показать себя на турнире.
Отметим, Жагарс является игроком «Фенербахче», но следующий сезон проведёт в аренде в литовском «Вулвз».
«Мы были в постоянном контакте с агентом Артурса на протяжении всего лета. Он был нашим приоритетным вариантом. В итоге он решил рискнуть и поехать на турнир, зная, что ему уготована ведущая роль, и стремясь привлечь внимание команд Евролиги и НБА.
«Риск оправдался. Мы видели, что произошло во время и после соревнований — это был абсолютный хаос. Внезапно на него обрушилась масса внимания, и вдруг он не знает, что собирается делать со своей карьерой. Даже его агент не был уверен, что продолжит представлять его интересы, поскольку появилось множество других агентов и предложений. Даже Китай присоединился. Полный хаос.
«Мы были в полной неизвестности, но в конечном счёте все получилось. Нам помогли связи Каукенаса в стамбульской команде. Мы очень благодарны (генеральному директору «Фенербахче» Маурицио Герардини). Весь план был разработан заранее, он доверял нам как организации и считал, что это будет подходящее место для Артурса, чтобы подготовиться к Евролиге. Сделка была заключена, и он был отдан нам в аренду на этот сезон.
Он не хотел подписывать контракт до начала турнира. Конечно, если бы вы дали ему много денег, он, вероятно, согласился бы. Сравнивая ситуацию перед чемпионатом мира и сейчас, я бы сказал, что деньги, которые получит (Жагарс), изменились в три раза. Мы ничего не потеряли, потому что большую часть зарплаты будет выплачивать «Фенербахче», — приводит слова Брузаса Basket News.
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