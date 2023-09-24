Игрок «Фенербахче» Калатес рассказал о времени, проведённом в «Локомотиве-Кубань»

Бывший баскетболист «Локомотива-Кубань» Ник Калатес, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», рассказал о пребывании в краснодарском клубе в сезоне-2012/2013 и оценил фанатов команды.

«Каким запомнился Краснодар? Совершенно невероятные фанаты! Я много где поиграл и скажу, что в Краснодаре болеют очень качественно. Выходить на площадку «Баскет-Холла» всегда было очень приятно. А сам город… Десять лет назад у меня было ощущение, что в Краснодаре везде одна большая стройка. Думаю, что сейчас я бы, может, даже и не узнал город.

Много ли осталось людей в команде с момента, когда я выступал за клуб? Президент, доктор, массажист, один из ассистентов тренера, Ольга из международного отдела. А, ну и, конечно же, Гриша (Шуховцов)! Обожаю Гришу! Очень рад узнать, что он до сих пор играет. Итого, получается, человек 5-6», – приводит слова Калатеса пресс-служба «Локомотива-Кубань».