Стив Нэш, Дирк Новицки и Роджер Федерер совместно посетили Кубок Лэйвера

Знаменитые баскетболисты НБА Стив Нэш и Дирк Новицки, а также легендарный теннисист Роджер Федерер совместно посетили Кубок Лэйвера.

Стоит отметить, что Нэш и Новицки вместе провели 392 матча, в которых одержали 249 побед.

Дирк Новицки был включён в Зал баскетбольной славы в 2023 году. Всю свою карьеру в НБА он провёл в составе «Даллас Маверикс», с которым выиграл чемпионат в 2011-м.

Нэш провёл в НБА 18 сезонов, в которых успел поиграть за «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.