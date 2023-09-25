Дуэйн Уэйд — Леброну в 2010 году: Коби выиграл пятый титул, что ты будешь с этим делать?

Член Зала славы и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд рассказал о своих действиях после того, как легендарный Коби Брайант стал пятикратным чемпионом лиги в 2010 году.
«Помню, Коби Брайант завоевал только что пятый титул, я наблюдаю за тем, как он празднует… Я позвонил Леброну и сказал: «Ну и что ты будешь с этим делать?» (смеётся). Коби завоевал все эти перстни, теперь у него пять. «Так что ты будешь делать, Леброн?» — рассказал Уэйд во время подкаста Тони Паркера.
Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:
Ныне звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд вместе выступали за «Майами Хит» на протяжении четырёх сезонов (2010–2014) и дважды становились чемпионами НБА — в 2012 и 2013 годах.
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