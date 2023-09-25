«Баскетбольный бизнес не так работает». Чемпион НБА — о желании Лилларда перейти в «Хит»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Антонио Дэниэлс высказался по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».

«Единственная проблема с ситуацией Дэмьена Лилларда заключается в том, что он предложил только один сценарий обмена. Независимо от того, пойдёт ли это на пользу организации или нет, Лиллард обозначил единственное место, куда он хочет перейти. Баскетбольный бизнес не так работает», — заявил Дэниелс в эфире SiriusXM NBA Radio.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.