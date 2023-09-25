Тим Коннелли рассказал, что должен сделать Таунс, чтобы к нему изменилось отношение в лиге

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» по баскетбольным операциям Тим Коннелли дал комментарий по поводу лидера команды Карла-Энтони Таунса.
«Карл — великий игрок. У нас с ним были разговоры на эту тему. И сейчас о нашей команде, как нам кажется, будут судить по тому, сколько мы выиграем. Великие команды проходят долгий путь. И всё дело не в отдельных личностях, а в коллективе в целом.
Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо:
Таунс добился очень многого в индивидуальном плане. Он выполняет все установки. Но я думаю все, включая Карла, хотят, чтобы нас оценивали как коллектив в первую очередь. Мы должны стать командой, которая может побеждать в плей-офф. Думаю, когда мы добьёмся этого, а Карл нам в этом поможет, то отношение в лиге к нему резко изменится», — приводит слова Коннели HoopsHype.
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