Гилберт Аренас сравнил братьев Янниса Адетокунбо с водоносами

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас отреагировал на слова известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа, раскритиковавшего лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо за то, что два его брата числятся в команде.

«Если бы я был Яннисом и у меня была бы возможность сделать так, чтобы мои братья были рядом со мной, я бы сделал это, если они сами не могут. Но давайте разберёмся в ситуации.

Думаю, что его братья, вероятно, не добились бы этого сами. Они игроки команды НБА, и что? Они 14-й и 15-й номера в команде. Эти места как раз для таких парней. Они ни черта не играют, так что эти игроки не имеют значения. Это никак не влияет на то, за что выступал грек и на что обратил внимание Шеннон.

Так что, если всё так, то водоносами Янниса будут братья, а не просто два случайных человека. Они будут носить воду, и точка», — сказал Аренас в своём подкасте.