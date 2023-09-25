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Джей Джей Редик: Шенгюн может совершить прорыв и провести сезон на уровне Сабониса

Джей Джей Редик: Шенгюн может совершить прорыв и провести сезон на уровне Сабониса
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), эксперт Джей Джей Редик заявил, что турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн может совершить прорыв в предстоящем сезоне.

«Мы видим, что он уже хорош. Но я думаю, что он может совершить прорыв. Я слышал, о нём уже говорят «мини-Йокич»: он набирает в среднем 14, почти 15, очков за игру, делает девять подборов, отдаёт четыре передачи и реализует 55% бросков с игры.

Нужно учитывать несколько вещей. «Хьюстон» станет сильнее. Они подписали Име Удоку, у них будет другая игра. Возможно, это будет в том же стиле, как Йокич или Сабонис ведут за собой атаку.

Уход Кевина Портера на самом деле только полезен Шенгюну. Легко могу предположить, что он проведёт сезон на уровне Сабониса. Попадёт ли «Хьюстон» в плей-офф? Не знаю. Но Шенгюн станет тем парнем, который неожиданно после третьего сезона заново откроется в НБА», – сказал Редик в своём подкасте.

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