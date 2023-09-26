Инсайдер рассказал, какой обменный пакет предложил «Майами» за Дэмьена Лилларда

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс в своём последнем материале на ESPN заявил, что руководство «Майами Хит» предлагало «Портленд Трэйл Блэйзерс» за звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда атакующего защитника Тайлера Хирроу и два драфт-пика первого раунда.

Отмечается, что «Торонто Рэпторс» на данный момент является основным претендентом на Лилларда. Об этом также рассказал Спирс со ссылкой на нескольких руководителей клубов НБА.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.