Инсайдер назвал команды, которые присоединились к гонке за Дэмьеном Лиллардом

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс в своём последнем материале на ESPN рассказал о том, что такие команды, как «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс» проявляют интерес к звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду.

Ранее Спирс отметил, что что руководство «Майами Хит» предлагало «Портленду» за Лилларда атакующего защитника Тайлера Хирроу и два драфт-пика первого раунда, а «Торонто Рэпторс, в свою очередь, на данный момент является основным претендентом на баскетболиста.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.