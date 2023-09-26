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Стало известно, какого игрока «Торонто» не готов включить в сделку по Дэмьену Лилларду

Руководство «Торонто Рэпторс» не готово включить лёгкого форварда Скотти Барнса в потенциальную сделку по приобретению звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Об этом сообщает обозреватель NBC Sports Курт Хелин в своих социальных сетях.

Ранее инсайдер ESPN Марк Спирс заявил, что «Торонто Рэпторс» на данный момент является основным претендентом на 33-летнего баскетболиста, а «Майами Хит» предложил «Портленду» за звёздного игрока атакующего защитника Тайлера Хирроу и два драфт-пика первого раунда.

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.