«Мне нравится быть учеником». Яннис Адетокунбо — о тренировке с Хакимом Оладжьювоном

Звёздный тяжёлый форвард, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в своих социальных сетях отреагировал на совместную тренировку с членом Зала славы баскетбола и двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хакимом Оладжьювоном.

«Мне нравится быть учеником этой игры. Учите, уважайте и цените величие. Спасибо тебе, Хаким 34!» — написал Адетокунбо.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

«Удивительно, когда встречаешь такого парня, как Яннис, который хочет совершенствоваться и вывести свою игру на новый уровень. Это многое говорит о нём, о его трудовой этике и его намерениях быть как можно лучше», — ранее заявил Оладжьювон.

Отметим, что Гилберт Аренас отреагировал на тот факт, что Оладжьювон просит звёздных игроков платить ему $ 50 тыс. за совместные тренировки. В частности, Аренас заявил, что Оладжьювон пытается наверстать упущенное через молодых игроков. Пол Пирс и бывший одноклубник именитого центрового Ральф Сэмпсон заступились за Хакима.