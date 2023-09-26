«Мне нравится быть учеником». Яннис Адетокунбо — о тренировке с Хакимом Оладжьювоном

Звёздный тяжёлый форвард, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в своих социальных сетях отреагировал на совместную тренировку с членом Зала славы баскетбола и двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хакимом Оладжьювоном.
«Мне нравится быть учеником этой игры. Учите, уважайте и цените величие. Спасибо тебе, Хаким 34!» — написал Адетокунбо.
Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:
«Удивительно, когда встречаешь такого парня, как Яннис, который хочет совершенствоваться и вывести свою игру на новый уровень. Это многое говорит о нём, о его трудовой этике и его намерениях быть как можно лучше», — ранее заявил Оладжьювон.
Отметим, что Гилберт Аренас отреагировал на тот факт, что Оладжьювон просит звёздных игроков платить ему $ 50 тыс. за совместные тренировки. В частности, Аренас заявил, что Оладжьювон пытается наверстать упущенное через молодых игроков. Пол Пирс и бывший одноклубник именитого центрового Ральф Сэмпсон заступились за Хакима.
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