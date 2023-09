Журналист «Майами»: «Хит» верят, что они могут выиграть Восток своим нынешним составом

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Майами Хит» Итан Сколник рассказал, каким будет настрой в стане флоридского клуба в случае, если им не удастся приобрести звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Хит» верят, что они могут выиграть Восток своим нынешним составом и не будут отчаиваться, если к ним не переедет Дэмьен Лиллард», — заявил Сколник во время подкаста Five on the Floor.

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:

Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.