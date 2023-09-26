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Тони Паркер рассказал, почему «Сан-Антонио» не устраивал трэш-ток против «Майами»

Тони Паркер рассказал, почему «Сан-Антонио» не устраивал трэш-ток против «Майами»
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Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный французский разыгрывающий Тони Паркер в беседе с Дуэйном Уэйдом рассказал, почему они никогда не пытались устраивать трэш-ток против «Майами Хит».

«Знаете, почему мы не говорили гадости? Потому что мы очень уважали вас, очень уважали Леброна. Я уважал вас и испытывал соответствующий страх», — приовдит слова Паркера Legion Hoops.

Паркер — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (2003, 2005, 2007 и 2014). В 2007 году он был признан самым ценным игроком Финала НБА. Сейчас Тони является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге.

Ранее Тони Паркер высказался о провале национальной сборной на чемпионате мира – 2023.

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