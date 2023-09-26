Обозреватель «Майами»: с чего вы решили, что «Рэпторс» будут платить Дэмьену после 35 лет?

Известный североамериканский журналист и обозреватель «Майами Хит» Дэн Ле Батард прокомментировал возможный переход звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Торонто Рэпторс».

«Торонто» не хотел платить Кайлу Лоури, любимому сыну, после 35 лет. С чего вы решили, что они будут платить и Дэмьену Лилларду после 35 лет?» — заявил Ле Батард во время своего подкаста.

Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.