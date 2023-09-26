Президент «Локомотива»: команда нашла правильную «химию» и на площадке, и за её пределами

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о выступлении команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Краснодарцы дошшли до финала турнира, где уступили «Зениту» со счётом 83:85.

«Я горжусь своей командой, которая отлично провела Суперкубок. Не всегда получалось играть ровно — но мы всегда проявляли характер и боролись до конца. Мне показалось, что команда нашла правильную «химию» и на площадке, и за её пределами.

Что касается финального матча против «Зенита» — возникло ощущение, что мы начали его на фоне усталости, с тяжёлыми ногами. Не всё получалось в нападении, да и в защите ошибались в достаточно простых ситуациях, на разменах. Не всегда чувствовали, как лучше обороняться против лидеров «Зенита».

Также стоит отметить, что нам очень не хватило Девона Акун-Пёрселла — игрока, который в предыдущих матчах Суперкубка приносил нам львиную долю очков. Добавьте сюда Бэрфорда, Захара Ведищева – мы остались совсем в ограниченной ротации. Но тем не менее — имели шансы выиграть этот матч. Всё решилось на последних секундах, где уже не всё зависело от нас», — приводит слова Ведищева сайт краснодарского клуба.