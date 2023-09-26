Жак Вон: раньше я ожидал от Бена Симмонса вещей, на которые он физически неспособен
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон рассказал о работе с разыгрывающим команды Беном Симмонсом.
«Раньше я ожидал от него тех вещей, на которые он просто физически не был способен. Но то, о чём я прошу его теперь, на мой взгляд вполне подходит ему, учитывая его форму. Мы находимся в таком положении, что я могу использовать несколько составов с разными людьми вокруг него, чтобы мы могли добиться успеха на обоих концах площадки», — сказал Вон на пресс-конференции.
Напомним, 27-летний баскетболист полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.
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