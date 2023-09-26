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Вяльцев не сможет никуда перейти до декабря из-за игры за любительский клуб в Кубке России

Вяльцев не сможет никуда перейти до декабря из-за игры за любительский клуб в Кубке России
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Двукратный победитель Еврокубка, российский защитник Егор Вяльцев не сможет подписать контракт ни с одной командой до 1 декабря, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, Вяльцев, который в межсезонье сыграл в составе любительского баскетбольного клуба «Московский» в летней лиге UBA, также принял участие в матчах команды на групповом этапе Кубка России, который является официальным соревнованием. «Московский» успешно преодолел барьер группового этапа.

Из-за регламента Кубка России по баскетболу, 37-летний Вяльцев не сможет присоединиться ни к одной команде до 1 декабря.

В минувшем сезоне Вяльцев выступал за фарм-клуб «Зенита» в качестве играющего тренера, а также сыграл в одном матче за главную команду в рамках Кубка России.

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