Вяльцев не сможет никуда перейти до декабря из-за игры за любительский клуб в Кубке России

Двукратный победитель Еврокубка, российский защитник Егор Вяльцев не сможет подписать контракт ни с одной командой до 1 декабря, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, Вяльцев, который в межсезонье сыграл в составе любительского баскетбольного клуба «Московский» в летней лиге UBA, также принял участие в матчах команды на групповом этапе Кубка России, который является официальным соревнованием. «Московский» успешно преодолел барьер группового этапа.

Из-за регламента Кубка России по баскетболу, 37-летний Вяльцев не сможет присоединиться ни к одной команде до 1 декабря.

В минувшем сезоне Вяльцев выступал за фарм-клуб «Зенита» в качестве играющего тренера, а также сыграл в одном матче за главную команду в рамках Кубка России.