Тренер «Црвены Звезды» Иванович: набор хороших игроков ещё не означает хорошую команду

Главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович рассказал о готовности команды к новому сезону.

«У нас была неполная предсезонная подготовка, потому что несколько игроков играли на чемпионате мира, но я думаю, что мы довели её до конца. Мы смогли хорошо подготовиться физически и наиграть защитные построения и комбинации в атаке. Новые игроки показали в товарищеских матчах, что они обладают тем качеством, которое, по нашему мнению, у них должно быть. Это всего лишь вопрос времени, чтобы вписаться. Всем этим игрокам, а их много, требуется время, чтобы найти своё правильное место, но я вполне доволен работой, которую мы проделали.

Руководство «Црвены Звезды» заявило, что нацелено на место в «Финале четырёх» Евролиги? Я работаю в большом клубе, и цели всегда самые большие. Мы будем двигаться от игры к игре, а потом посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Основная цель — выиграть первый матч, посмотрим, что получится.

Я уверен, что мы подписали хороших игроков, но набор хороших игроков не означает хорошую команду. Нам нужно работать, чтобы построить её. У нас десять новых игроков и это совершенно новая команда. Несколько ребят были здесь в прошлом сезоне, но в любом случае нам сейчас нужно время, а его у нас нет и просить его мы не можем. Мы должны быть готовы к старту сезона», — приводит слова Ивановича Еurohoops.