«Я плакал, сидя дома». Эван Тёрнер вспомнил времена в «Филадельфии» при Сэме Хинки

Экс-игрок «Филадельфии Сиксерс» Эван Тёрнер рассказал о том, что чувствовал, когда в 2013 году команда решила пойти по пути радикальной перестройки под руководством Сэма Хинки.

«Было публично заявлено, что команда уйдёт танковать. Я подходил к Сэму и говорил ему, что я трудился всю карьеру, чтобы тут оказаться, меня ещё как волновали победы, я не мог просто сдаться.

От этого всего я просто сидел дома и плакал. Потом я решил вызвать Сэма на разговор о моём будущем. Он мне ответил, что у него есть пять минут. Серьёзно? Пять минут? О моём будущем?» — рассказал Тёрнер в подкасте у Джей Джей Редика.

Эван выступал за «Филадельфию» со старта своей карьеры. После того, как он оказался не нужен проекту Хинки — игрок был обменян в «Индиану».

Тёрнер выступал в НБА до 2020 года.