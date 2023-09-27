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«Я плакал, сидя дома». Эван Тёрнер вспомнил времена в «Филадельфии» при Сэме Хинки

«Я плакал, сидя дома». Эван Тёрнер вспомнил времена в «Филадельфии» при Сэме Хинки
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Экс-игрок «Филадельфии Сиксерс» Эван Тёрнер рассказал о том, что чувствовал, когда в 2013 году команда решила пойти по пути радикальной перестройки под руководством Сэма Хинки.

«Было публично заявлено, что команда уйдёт танковать. Я подходил к Сэму и говорил ему, что я трудился всю карьеру, чтобы тут оказаться, меня ещё как волновали победы, я не мог просто сдаться.

От этого всего я просто сидел дома и плакал. Потом я решил вызвать Сэма на разговор о моём будущем. Он мне ответил, что у него есть пять минут. Серьёзно? Пять минут? О моём будущем?» — рассказал Тёрнер в подкасте у Джей Джей Редика.

Эван выступал за «Филадельфию» со старта своей карьеры. После того, как он оказался не нужен проекту Хинки — игрок был обменян в «Индиану».

Тёрнер выступал в НБА до 2020 года.

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