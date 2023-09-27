«Я плакал, сидя дома». Эван Тёрнер вспомнил времена в «Филадельфии» при Сэме Хинки

Экс-игрок «Филадельфии Сиксерс» Эван Тёрнер рассказал о том, что чувствовал, когда в 2013 году команда решила пойти по пути радикальной перестройки под руководством Сэма Хинки.
«Было публично заявлено, что команда уйдёт танковать. Я подходил к Сэму и говорил ему, что я трудился всю карьеру, чтобы тут оказаться, меня ещё как волновали победы, я не мог просто сдаться.
От этого всего я просто сидел дома и плакал. Потом я решил вызвать Сэма на разговор о моём будущем. Он мне ответил, что у него есть пять минут. Серьёзно? Пять минут? О моём будущем?» — рассказал Тёрнер в подкасте у Джей Джей Редика.
Эван выступал за «Филадельфию» со старта своей карьеры. После того, как он оказался не нужен проекту Хинки — игрок был обменян в «Индиану».
Тёрнер выступал в НБА до 2020 года.
- 27 сентября 2023
-
02:12
-
01:34
-
00:55
-
00:28
- 26 сентября 2023
-
23:43
-
23:31
-
22:55
-
22:25
-
22:11
-
21:39
-
21:23
-
20:52
-
20:31
-
19:43
-
18:38
-
18:29
-
18:09
-
18:05
-
17:57
-
17:45
-
17:25
-
16:50
-
16:01
-
15:15
-
13:49
-
12:39
-
11:12
-
10:47
-
10:16
-
10:07
-
10:03
-
09:59
-
09:53
-
09:53
-
09:41