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Журналист рассказал о грубой реакции «Портленда» на предложение «Майами» по Лилларду

Журналист рассказал о грубой реакции «Портленда» на предложение «Майами» по Лилларду
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Североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек рассказал о грубой реакции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на предложение «Майами Хит» по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Как говорили другие коллеги, включая Эдриана Войнаровски во время одного из подкастов, «Трэйл Блэйзерс» по сути советовали «Майами» наесться дерьма», — написал Нойбек в социальных сетях.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.

С чего всё началось:
Лояльность в НБА окончательно умерла. Дэмьен Лиллард попросил «Портленд» обменять его
Лояльность в НБА окончательно умерла. Дэмьен Лиллард попросил «Портленд» обменять его
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