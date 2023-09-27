Стэнли Джонсон назвал главную американскую команду лиги

Экс-игрок «Детройт Пистонс» Стэнли Джонсон ответил на вопрос о том, какая из команд НБА является главной командой США?
«Наверное, «Лейкерс». Кто бы это ещё мог быть? «Селтикс»? «Никс»? Точно не «Никс», они вообще ничего не сделали. Особенно в глазах моего поколения. Нью-Йорк считается «Меккой» баскетбола. Но мне кажется, это скорее просто рекламный ход. Думаю настоящей столицей баскетбола в США является Лос-Анджелес. Надеюсь, на меня не слишком будут злы.
Молодое поколение наверное вообще скажет про «Уорриорз». Но если спросить у людей зарубежом и спросить про команду из НБА, которая первая приходит им на ум — то это будет «Лейкерс». Хотя в Китае это будет «Хьюстон Рокетс». А ещё есть «Буллз», имеющие историческое значение», — заявил Джонсон на шоу Run Your Race.
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