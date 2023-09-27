Источник: «Бруклин» работает над возможностью обмена Бена Симмонса

Репортёр Йен Бегли сообщил, что «Бруклин Нетс» работает над обменом трёхкратного участника Матча всех звёзд Бена Симмонса. Обмен планируется сделать перед дедлайном в феврале 2024 года.
«Была одна команда из Юго-Восточного дивизиона, которая проявляла явный интерес к игроку, чтобы возродить его карьеру. Но что касается других команд — те воспринимают сделку с опаской», — рассказал Бегли в социальных сетях.
В Юго-Восточном дивизионе находятся следующие команды: «Атланта Хоукс», «Шарлотт Хорнетс», «Майами Хит», «Орландо Мэджик» и «Вашингтон Уизардс».
Напомним, Симмонс полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.
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