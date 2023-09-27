Бадди Хилд вошёл в сферу интересов «Майами»
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Руководство «Майами Хит» проявляет интерес к атакующему защитнику «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилду. Об этом информирует Five Reasons Sports со ссылкой на источники в лиге.
Напомним, «Индиана» и атакующий защитник договорились о том, что «Пэйсерс» начнут поиск новой команды для Хилда через обмен. Отмечается, что команда из Индианаполиса и Бадди не смогли достигнуть соглашения по поводу продления контракта.
В минувшем регулярном сезоне шестой номер драфта 2016 года принял участие в 80 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, делая пять подборов и 2,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 42,5.
Ранее Хилд принял участие в индивидуальной тренировке. В частности, 30-летний баскетболист отрабатывал броски.
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