Источник: статус Кая Джонса в «Шарлотт» является крайне туманным

Портал Charlotte Observer поделился инсайдом о статусе скандального центрового Кая Джонса в «Шарлотт Хорнетс».
«Статус Кая в команде является крайне туманным. Совершенно неизвестно, будет ли игрок включён в состав на предсезонный тренировочный лагерь. Кай также не посетил ни одной добровольной, индивидуальной тренировки», — сообщает Charlotte Observer.
Будущее игрока стало неясным на фоне скандального поведения Джонса в нынешнее межсезонье. Сначала он появился в социальных сетях на онлайн-трансляции и крайне странно себя вёл. Многие заподозрили его в употреблении запрещённых веществ.
На фоне давления Кай стал вступать в разгорячённые дискуссии с фанатами команды, одновременно раскритиковав партнёров по команде. Позже центровой сравнил себя с Майклом Джорданом.
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