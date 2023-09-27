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Источник: статус Кая Джонса в «Шарлотт» является крайне туманным

Источник: статус Кая Джонса в «Шарлотт» является крайне туманным
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Портал Charlotte Observer поделился инсайдом о статусе скандального центрового Кая Джонса в «Шарлотт Хорнетс».

«Статус Кая в команде является крайне туманным. Совершенно неизвестно, будет ли игрок включён в состав на предсезонный тренировочный лагерь. Кай также не посетил ни одной добровольной, индивидуальной тренировки», — сообщает Charlotte Observer.

Будущее игрока стало неясным на фоне скандального поведения Джонса в нынешнее межсезонье. Сначала он появился в социальных сетях на онлайн-трансляции и крайне странно себя вёл. Многие заподозрили его в употреблении запрещённых веществ.

На фоне давления Кай стал вступать в разгорячённые дискуссии с фанатами команды, одновременно раскритиковав партнёров по команде. Позже центровой сравнил себя с Майклом Джорданом.

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