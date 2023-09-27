Дуэйн Уэйд: международный баскетбол жёстче, нежели американский

Знаменитый игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о разнице американского и международного баскетбола.

«Там, где я рос, если ты видел белого ребёнка, то думал, что он не может быть лучше тебя. Многие из нас, афроамериканцев, говорили с этой точки зрения, как бы по незнанию. В баскетболе преобладало именно такое мнение. Международные игроки были ленивыми.

Потом я поиграл в международный баскетбол и понял: «О, нет, на самом деле они что-то могут». Международный баскетбол жёстче. Честно говоря, американский баскетбол слабее.

Опыт участия в международных турнирах сразу же изменил моё восприятие, всё, о чем я всегда думал, поменялось. Игра на чемпионатах за сборную была другой, более жёсткой. Я думал, что мы будем всех обыгрывать. На деле всё оказалось наоборот, поэтому команда США извлекла урок из бронзы на Олимпиаде в Афинах. До этого момента никто и подумать в команде не мог, что нас может кто-то обыграть», — приводит слова Уэйда Mundo Deportivo.