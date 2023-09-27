Пол Пирс рассказал, когда он понял, что Леброн Джеймс станет звездой НБА

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал о том, что он знал, что Леброн Джеймс станет звездой, ещё до его появления в лиге.

Недавно Пирс вместе с бывшим коллегой по команде «Селтикс» Кевином Гарнеттом принял участие в подкасте Showtime Basketball KG Certified, чтобы рассказать о том, что он слышал о Джеймсе ещё до того, как тот был выбран на драфте в 2003 году.

«Игроки НБА, Jay Z, все хип-хоп-исполнители ходили на его школьные игры. Мы спрашивали: «Кто это?» Когда я был в раздевалке, мне сказали, что этот парень может начать игру на Матче всех звёзд, когда мы будем в Филадельфии. Я подумал: «Что? Есть парень, который прямо сейчас, учась в средней школе, может начать игру всех звёзд?» Эта фраза ходила по раздевалке», — сказал Пирс.