Стэнли Джонсон объяснил, почему он принял решение перейти в «Торонто»

Экс-игрок «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Стэнли Джонсон рассказал, по какой причине он принял решение перейти в «Торонто Рэпторс».

«Развитие. Я вижу, как Норман Пауэлл и О Джи Ануноби развиваются в составе «Торонто». Эта команда — одно из самых удивительных мест в мире», — рассказал Джонсон в подкасте Run Your Race.

Стэнли Джонсон был выбран «Детройт Пистонс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2015 года под восьмым номером.

В предыдущем сезоне Джонсон принял участие в 30 матчах НБА в составе «Сан-Антонио», набирая в среднем 5,8 очка, делая 3,2 подбора и 2,2 передачи.

Ранее Джонсон рассказал о своей первой игре с Кармело Энтони.