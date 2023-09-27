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Кемба Уокер: шумные европейские арены — это то, что мне очень хочется испытать

Кемба Уокер: шумные европейские арены — это то, что мне очень хочется испытать
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Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер рассказал, чего он ждёт от игры в Европе.

«Честно говоря, у меня нет никаких ожиданий, я здесь просто для того, чтобы играть в баскетбол. Я уже много раз попадал в новые команды, я не смотрю на это по-другому. Ребята — профессионалы, очень большие профессионалы. Очень хорошие люди, с ними легко найти общий язык.

Шумные европейские арены — это то, что мне очень хочется испытать. Я слышал много интересного о различных условиях и о том, насколько дикими бывают некоторые из них. Это то, что мне нравится в игре, одно из самых больших различий между европейским баскетболом и НБА», — приводит слова Кембы Eurohoops.

Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:

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