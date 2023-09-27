Исмаэль Бако: хочу оправдать доверие Перасовича и выйти на новый уровень

Бельгийский центровой Исмаэль Бако высказался по поводу Единой лиги ВТБ и задачах на предстоящий сезон.

«Признаюсь, было сложно следить за Единой лигой ВТБ после отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Получив предложение от УНИКСа, я начал интересоваться тем, как обстоят дела в России. Посмотрел матчи прошлого чемпионата по видео и обнаружил, что уровень баскетбола здесь по-прежнему очень высок. Более того, этим летом многие хорошие игроки перешли в местные клубы. На мой взгляд, в межсезонье команды стали ещё сильнее, чем годом ранее. Так что конкуренция в лиге ВТБ станет ещё жёстче.

Конечно, хочется выиграть чемпионат и совершенствоваться как игрок. Полагаю, в Казани мне по силам добавить в агрессии и заполучить важную роль в команде. Очень мотивирует вера тренера в меня. Хочу оправдать доверие Перасовича и выйти на новый уровень в игре», — приводит слова Бако пресс-служба УНИКСа.