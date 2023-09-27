Новый центровой УНИКСа: удивился, если бы сборная США стала чемпионом мира

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако дал комментарий по поводу прошедшего чемпионата мира по баскетболу — 2023.

«Следил ли я за чемпионатом мира? Честно говоря, в основном ограничивался просмотром хайлайтов, особенно на предварительных стадиях турнира. Дело в том, что параллельно я участвовал в отборочных матчах Олимпиады-2024 в составе сборной Бельгии, а затем воспользовался возможностью провести несколько дней на родине в кругу семьи перед вылетом в Казань. Однако решающие матчи плей-офф уже старался не пропускать.

Европейский финал Германия – Сербия не был неожиданностью. Признаюсь, я бы больше удивился, если бы сборная США стала чемпионом мира, ведь она не привезла в Манилу своих лучших игроков. Победа американцев на чемпионате мира не в сильнейшем составе могла негативно сказаться на имидже европейских национальных команд. Безусловно, сборная Соединённых Штатов целиком состояла из игроков НБА. Но и в ростерах остальных команд также присутствовало много представителей сильнейшей ассоциации.

Европейские страны заставили с собой считаться. Обратите внимание, в последние годы всё больше игроков из Старого Света и других континентов перебираются в НБА. Это говорит о том, что уровень баскетбола во всём мире заметно растёт. Так что отсутствие сборной США в финале ЧМ-2023 уже нельзя назвать сенсацией», — приводит слова Бако пресс-служба команды.