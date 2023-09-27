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«Голден Стэйт» подпишет контракт с 37-летним форвардом

«Голден Стэйт» подпишет контракт с 37-летним форвардом
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Лёгкий форвард Руди Гэй и «Голден Стэйт Уорриорз» достигли соглашения по поводу подписания однолетнего контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента баскетболиста.

Отмечается, что 37-летний игрок поборется за попадание в окончательный состав, состоящий из 15 баскетболистов, к началу очередного регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Руди Гэй был выбран на драфте НБА 2006 года под общим восьмым номером «Хьюстон Рокетс», после чего был обменян в «Мемфис Гриззлиз» спустя месяц, где провёл первые семь сезонов в лиге.

В минувшем регулярном сезоне форвард в составе «Юты Джаз» принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 5,2 очка, 2,9 подбора и одну передачу при 38% реализации бросков с игры, 25,4% — трёхочковых.

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