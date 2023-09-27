Владелец «Лейкерс» Джини Басс: не удивлюсь, если Леброн отыграет ещё пять сезонов

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс заявила, что звёздный лёгкий форвард команды Леброн Джеймс может выступать ещё на протяжении пяти сезонов.

«Я не удивлюсь, если Леброн Джеймс отыграет ещё пять сезонов. За последние пару сезонов мы видели, как он делал вещи, которые бросают вызов всему, что мы видели раньше. Но это решение будет принимать только он», — сказала Басс в эфире Sports Central LA.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.